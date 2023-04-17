Стало известно, в каком чемпионате хочет играть Икарди

Аргентинский нападающий Мауро Икарди хотел бы вернуться в Серию А, где ранее он показывал свой лучший футбол в составе «Интера», сообщает Todofichajes.

Будущее Икарди остаётся неопределённым. В настоящий момент 30-летний форвард выступает за «Галатасарай». Турецкий клуб арендовал Икарди летом 2022 года. При этом права на футболиста принадлежат «ПСЖ», контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что недавно в прессе появлялась информация о том, что в Италии у Икарди есть несколько вариантов продолжения карьеры. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают аргентинца в € 18 млн.

В текущем сезоне Икарди провёл 16 матчей за «Галатасарай» в чемпионате Турции, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами.