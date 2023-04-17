Кампуш обсудит будущее Галтье с владельцами «ПСЖ» на этой неделе. Боссы мечтают о Зидане

Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, на этой неделе посетит Доху и обсудит перспективы Кристофа Галтье с владельцами клуба, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, продолжение сотрудничества с нынешним главным тренером не входит в число приоритетных задач руководства «ПСЖ». Владельцы мечтают о назначении Зинедина Зидана, но это практически невозможно осуществить. Также популярна кандидатура Тьяго Мотты – бывшего полузащитника парижан, сейчас возглавляющего «Болонью».
В числе возможных вариантов также называется Жозе Моуринью из «Ромы». Сообщается, что он хотел бы поработать в «ПСЖ».
Под руководством Галтье парижане идут на первом месте в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. Из Лиги чемпионов и Кубка Франции команда выбыла.
- 17 апреля 2023
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