Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов из «Спартака»: хотел пробить пенальти с «Торпедо». Обещали, что четвёртый будет мой

Чернов из «Спартака»: хотел пробить пенальти с «Торпедо». Обещали, что четвёртый будет мой
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с тремя пенальти, назначенными в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Хотел пробить пенальти с «Торпедо» после двух нереализованных попыток. И тренер говорил, что после кого-то, условно, должен был бить. Но Рома (Зобнин. — Прим. «Чемпионата») взял всё в свои руки, поэтому молодец.

Сколько ещё надо было смазать пенальти, чтобы пробил я? Мне обещали, что четвёртый будет мой (смеётся). Если в Кубке дело дойдёт до пенальти, то я пробью. Нельзя оставаться в стороне», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча между «Спартаком» и «Торпедо» завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче с тремя пенальти и двумя удалениями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023