Чернов из «Спартака»: хотел пробить пенальти с «Торпедо». Обещали, что четвёртый будет мой

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с тремя пенальти, назначенными в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Хотел пробить пенальти с «Торпедо» после двух нереализованных попыток. И тренер говорил, что после кого-то, условно, должен был бить. Но Рома (Зобнин. — Прим. «Чемпионата») взял всё в свои руки, поэтому молодец.

Сколько ещё надо было смазать пенальти, чтобы пробил я? Мне обещали, что четвёртый будет мой (смеётся). Если в Кубке дело дойдёт до пенальти, то я пробью. Нельзя оставаться в стороне», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча между «Спартаком» и «Торпедо» завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.