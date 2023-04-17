Чернов из «Спартака»: хотел пробить пенальти с «Торпедо». Обещали, что четвёртый будет мой
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с тремя пенальти, назначенными в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Хотел пробить пенальти с «Торпедо» после двух нереализованных попыток. И тренер говорил, что после кого-то, условно, должен был бить. Но Рома (Зобнин. — Прим. «Чемпионата») взял всё в свои руки, поэтому молодец.
Сколько ещё надо было смазать пенальти, чтобы пробил я? Мне обещали, что четвёртый будет мой (смеётся). Если в Кубке дело дойдёт до пенальти, то я пробью. Нельзя оставаться в стороне», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча между «Спартаком» и «Торпедо» завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
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