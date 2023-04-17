«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) состоится матч 31-го тура чемпионата Англии. Встретятся местный «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Лидс Юнайтед»: Меслье, Кристенсен, Кох, Стрёйк, Фирпо, Маккенни, Рока, Харрисон, Ааронсон, Синистерра, Родриго.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Лидс Юнайтед» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Родриго и Саммервилл, за красных забил Мохамед Салах.

«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх. Отставание от первой четвёрки составляет 12 очков. Мерсисайдцы не могут выиграть на протяжении четырёх туров, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. В прошлом туре команда Юргена Клоппа поделила очки с «Арсеналом» (2:2).