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«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) состоится матч 31-го тура чемпионата Англии. Встретятся местный «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
1-й тайм
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 35'   0:2 Салах – 39'

Стартовые составы:

«Лидс Юнайтед»: Меслье, Кристенсен, Кох, Стрёйк, Фирпо, Маккенни, Рока, Харрисон, Ааронсон, Синистерра, Родриго.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Лидс Юнайтед» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Родриго и Саммервилл, за красных забил Мохамед Салах.

«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх. Отставание от первой четвёрки составляет 12 очков. Мерсисайдцы не могут выиграть на протяжении четырёх туров, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. В прошлом туре команда Юргена Клоппа поделила очки с «Арсеналом» (2:2).

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