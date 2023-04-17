Рой Кин: второе место не будет успехом для «Арсенала»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что нынешний сезон не станет для «Арсенала» успешным, если клуб финиширует вторым.

«При втором месте сезон не будет успешным. Без шансов. Они выбыли из всех кубковых турниров, у них хороший состав, они хорошо начали. «Арсенал» потерял очки, ведя 2:0 с «Ливерпулем» и с «Вест Хэмом», так что это были огромные шансы.

Если они не выиграют лигу, это станет огромным разочарованием. Они выбивались из сил в концовках матчей. Нельзя сказать, что они готовы к битве и наслаждаются. «Арсеналу» не хватило самообладания, и, если они станут вторыми, это будет разочарование», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии с отрывом от «Манчестер Сити» в четыре очка. «Сити» провёл на один матч меньше.