Анчелотти: «Реал» — король ЛЧ, и мы попытаемся внести свой вклад, выиграв ещё один трофей

В преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил рекордные успехи своей команды в главном клубном турнире Европы.
«Мы в порядке, мотивированны, как и всегда. Нас ждёт важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, что надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти что угодно. Мы будем готовы сыграть как можно лучше.
В этом клубе чётко доносится, что нужно делать: всегда побеждать. Биться до конца и отдавать все силы. Если мы снова выйдем в полуфинал, значит, хорошо потрудились.
История говорит о том, что «Реал» – король этого турнира, и мы лишь малая часть этого клуба. Этот клуб царствует в Лиге чемпионов, выиграл 14 кубков, и мы тоже пытаемся внести свой вклад, одержав ещё одну победу», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Ответная игра между «Челси» и «Реалом» состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 22:00 мск. Первая встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.
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