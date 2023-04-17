И. Федотов: судья Шафеев в 30 лет выглядит на 50. Не допускал бы его, пока не скинет вес

Футбольный судья Игорь Федотов высказался об арбитре Рафаэле Шафееве.

«Шафеев хорошо отработал игру «Крылья Советов» — «Химки». Но, к сожалению, ему 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст. Не следит молодой человек за весом, склонен к полноте. Не только департамент, а вообще никого это не должно устраивать, даже если Шафеев хорошо судит и двигается — в 30 лет все хорошо двигаются. Это же влияет и на работу, и на имидж. Он глубоко ошибается, если думает, что, попав в РПЛ, добился чего-то сверхъестественного и может больше за собой не следить. Я бы на месте руководства не допускал Шафеева до матчей, пока он не скинет вес до нужных параметров. Возьмите Безбородова и Шафеева — по возрасту это папа и сын. Но на 50 выглядит второй», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.