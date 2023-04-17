Луис Энрике попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Руководство «Тоттенхэма» собирается провести переговоры с Луисом Энрике по вопросу возможного назначения испанца на пост главного тренера команды, сообщает Daily Telegraph.

В конце марта «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте и назначил исполняющим обязанности до конца сезона итальянца Кристиана Стеллини.

В начале апреля появились сообщения о том, что Энрике провёл переговоры с «Челси». После этого лондонский клуб назначил Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

По информации источника, Энрике был разочарован таким решением руководства «Челси». Испанский специалист в ходе переговоров пытался убедить боссов клуба дать ему возможность руководить командой в противостоянии с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

52-летний Луис Энрике пребывает без работы после ухода из сборной Испании в декабре 2022 года. В 2014–2017 годах он работал с «Барселоной». В первый же сезон под его руководством каталонцы выиграли сразу три титула: чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.