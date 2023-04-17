Игорь Федотов считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в пользу «Ахмата»

Футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал решения судейской бригады Романа Галимова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» – «Ахмат», который завершился вничью (1:1).

«Хорошо отработал Галимов, не стал докапываться и мельчить. Единственный эпизод случился на 40-й минуте. Галимов показал, что для него это вообще не нарушение, а VAR решил, что фол случился за штрафной. Я на повторах вижу, что мяч находился на линии, которая относится к штрафной, и что рука Божина выполнила функцию шлагбаума. Изначально она упиралась в газон, но потом футболист «Факела» зачем-то стал её вытягивать и ложиться, прикрывая путь мячу. Следовало назначить 11-метровый удар», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.