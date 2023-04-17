Арбитр Федотов разобрал три пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Торпедо»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов разобрал три пенальти, назначенные в ворота «Торпедо» в игре со «Спартаком» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Первый эпизод, который многим показался спорным, — пенальти на 12-й минуте. В верховой борьбе футболист «Спартака» сыграл плечом, защитник «Торпедо» выставил руку, и мяч в неё попал. VAR в лице Левникова вмешался и позвал Шадыханова к монитору. Арбитр назначил 11-метровый — я считаю, правильно. Игрок «Спартака» правила не нарушал — просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. А рука футболиста «Торпедо» была в неестественном положении и увеличивала площадь тела, локоть находился выше плеча.
На 39-й минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый без показа жёлтой карточки. Игрок «Торпедо» совершил фол по неосторожности, так что арбитр правильно разобрался. А вот на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок «Торпедо» в безрассудной манере прыгнул в соперника, и арбитр, возможно, не увидел самого контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонову следовало показать красную карточку, однако арбитр дал жёлтую, потому что после контакта игрок «Торпедо» максимально быстро согнул ногу и она ушла вскользь. Думаю, у Шадыханова сработала голова, и после двух пенальти он просто не стал нагнетать. Разобрался в эпизоде, молодец», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Встреча между «Спартаком» и «Торпедо» завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
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