И. Федотов: первый гол «Локо» в ворота «Оренбурга» — это ошибка Казарцева и всей бригады
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Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счётом 4:1.
«На 10-й минуте «Локомотив» забил. После передачи от Дзюбы мяч коснулся игрока «Оренбурга» и отскочил к Камано, который находился за линией офсайда. Да, защитник пытался сыграть в мяч, но это не контроль. Что Казарцев сказал помощнику? Тот в эпизод не полез, VAR в лице Бобровского — тоже. В итоге арбитр неправильно засчитал гол. Это ошибка Казарцева и всей бригады», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» сыграет с «Факелом», а «Локомотив» — с ЦСКА.
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