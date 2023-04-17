Стипиди: я с Канчельскисом согласен в одном: в нашем футболе работает куча бездарей

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отметил проблему качества управления российскими клубами.

«Я с Канчельскисом могу согласиться в одном – в том, что в нашем футболе в клубах работает куча бездарей. Я не хочу никого оскорблять, это достаточно жёсткая оценка, но тут Канчельскис прав. В клубах должны работать футбольные люди, а не те, кто пришёл туда из политики, из бизнеса, из какого-то управленческого состава, из администраций. Там, где работают футбольные люди, всё идёт нормально и будет идти нормально», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Стипиди занимал различные должности в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи» и грозненском «Тереке». Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991–1995 годах.