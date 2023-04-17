Непомнящий: сборная Камеруна выглядит сильнее сборной России

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборной России и африканской командой. Ранее сообщалось, что до конца текущего года команда Валерия Карпина может встретиться с Камеруном.
«Было бы очень неплохо. Камерун – команда серьёзного класса. У камерунцев много игроков выступает в Европе на профессиональном уровне. Будет хорошо, если эта игра произойдёт в России.
Я бы сказал, что сборная Камеруна на сегодняшний день выглядит предпочтительнее. Теоретически они могут быть фаворитами в матче со сборной России», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
За всю историю сборной России команда встречалась с камерунцами дважды.
В 1994 году на групповом этапе чемпионата мира россияне разгромили своих оппонентов со счётом 6:1. Пять мячей в той встрече забил нападающий Олег Саленко.
В товарищеском матче между командами в 2011 году была зафиксирована нулевая ничья.
- 17 апреля 2023
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:33
-
21:31
-
21:23
-
21:20
-
21:14
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:05
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
19:57
-
19:49