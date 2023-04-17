Непомнящий: сборная Камеруна выглядит сильнее сборной России

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборной России и африканской командой. Ранее сообщалось, что до конца текущего года команда Валерия Карпина может встретиться с Камеруном.

«Было бы очень неплохо. Камерун – команда серьёзного класса. У камерунцев много игроков выступает в Европе на профессиональном уровне. Будет хорошо, если эта игра произойдёт в России.

Я бы сказал, что сборная Камеруна на сегодняшний день выглядит предпочтительнее. Теоретически они могут быть фаворитами в матче со сборной России», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

За всю историю сборной России команда встречалась с камерунцами дважды.

В 1994 году на групповом этапе чемпионата мира россияне разгромили своих оппонентов со счётом 6:1. Пять мячей в той встрече забил нападающий Олег Саленко.

В товарищеском матче между командами в 2011 году была зафиксирована нулевая ничья.