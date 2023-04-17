Непомнящий: я против перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я против перехода в Азиатскую конфедерацию. Мы не выиграем в плане количества матчей. Играть можно и без перехода в Азию. Мы можем набрать неплохих соперников для товарищеских встреч.

Что делать с мотивацией игроков? Сложный вопрос. Я думаю, что быть игроком национальной команды – это уже большая честь. Понятно, что, если нет турнирной мотивации, выступать сложнее. Для меня надеть майку сборной – это уже мотивация. Игроки сборной как бы вписывают своё имя в историю. Играть со слабыми соперниками нет смысла, а с коллективами, сопоставимыми по уровню, есть», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».