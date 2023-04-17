Бородюк: недопустимо, когда тренерские эмоции направлены непосредственно в адрес судьи

Российский тренер Александр Бородюк высказался об удалении наставников «Торпедо» и «Химок» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Недопустимо, когда тренерские эмоции направлены непосредственно в адрес судьи. Например, какие-то жесты, выражения, которые способны оскорбить арбитра. Существуют определённые правила на этот счёт, и их необходимо соблюдать. Нужно уметь владеть своими эмоциями. Другое дело, когда наставник, будучи импульсивным человеком, просто реагирует на эпизод, показывая, что он сильно переживает за своих подопечных, что-то подсказывает им, реагируя на действия на поле.
Это никак не влияет на работу арбитра. И наказывать за проявление таких эмоций не стоит. Тренер тоже живой человек. Эта профессия крайне энергозатратная и нервная. И держать в себе такой груз негатива и волнения — вредно. Здоровье потом не купишь», — сказал Бородюк RT.
В следующем туре «Торпедо» и «Химки» сыграют друг с другом.
- 18 апреля 2023
-
00:16
-
00:14
-
00:08
- 17 апреля 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:38