Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о покупке прав на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) китайскими сервисами.
«Если заключают контракты, очевидно, какой-то интерес присутствует. Инициатива в данном случае исходит от Китая. Значит, они заинтересованы в показе нашего футбола. Почему была выбрана именно ФНЛ? На мой взгляд, потому что уже была какая-то договорённость с РПЛ и они решили продать ещё и права на Первую лигу. Видимо, интерес повышенный, раз такое происходит», — цитирует Колоскова RT.
Напомним, в понедельник, 17 апреля, ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Ориентировочная стоимость покупки прав – 900 тысяч рублей.
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