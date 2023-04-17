Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о покупке прав на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) китайскими сервисами.

«Если заключают контракты, очевидно, какой-то интерес присутствует. Инициатива в данном случае исходит от Китая. Значит, они заинтересованы в показе нашего футбола. Почему была выбрана именно ФНЛ? На мой взгляд, потому что уже была какая-то договорённость с РПЛ и они решили продать ещё и права на Первую лигу. Видимо, интерес повышенный, раз такое происходит», — цитирует Колоскова RT.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Ориентировочная стоимость покупки прав – 900 тысяч рублей.