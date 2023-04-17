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В минспорта Украины ответили, будет ли сборная сниматься с Евро из-за участия Беларуси

В минспорта Украины ответили, будет ли сборная сниматься с Евро из-за участия Беларуси
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Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный ответил на вопрос, будет ли сборная сниматься с отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу», — приводит слова Бедного «Суспiльне Спорт».

Ранее министерство спорта Украины запретило спортсменам соревноваться в турнирах, в которых принимают участие россияне и белорусы.

В отборочном турнире к чемпионату Европы Украина выступает в группе С с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой, а Беларусь — в группе I со Швейцарией, Румынией, Косовом, Андоррой и Израилем.

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