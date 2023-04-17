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Три основных игрока «Барселоны» вернулись к тренировкам

Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг, Педри и Усман Дембеле вернулись к тренировкам с общей группой, сообщает AS.

Дембеле не играл с конца января, Педри – с середины февраля, а де Йонг выбыл из строя незадолго до мартовского перерыва на матчи сборных.

Несмотря на то что футболисты уже успели принять участие в тренировочных сессиях «Барсы», пока непонятно, когда они смогут выйти на поле в матче.

По сообщениям источника, на данный момент нет информации, будет ли кто-то из восстановившихся игроков «блауграны» на 100% готов сыграть с «Атлетико».

Матч «Барселоны» с мадридцами состоится в ближайшее воскресенье, 23 апреля. Начало игры — в 17:15 мск.

Подопечные Хави на данный момент уверенно лидируют в чемпионате Испании, опережая «Реал» на 11 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.