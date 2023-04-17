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«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: Жота забил на 52-й минуте

«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: Жота забил на 52-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) проходит матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречаются «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 35'   0:2 Салах – 39'   1:2 Синистерра – 47'   1:3 Жота – 52'   1:4 Салах – 64'   1:5 Жота – 73'   1:6 Нуньес – 90'

Голепад в матче продолжается. На 52-й минуте форвард «Ливерпуля» Жота снова делает перевес гостей комфортным, забивая с линии штрафной.

Ранее, на 35-й минуте, Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Александер-Арнольда. На 39-й минуте удвоил преимущество гостей Мохамед Салах. На 48-й минуте Луис Синистерра отквитал один мяч.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Лидс Юнайтед» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Родриго и Саммервилл, за красных забил Мохамед Салах.

«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх.

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