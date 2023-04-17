«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: Салах оформил дубль, забив четвёртый гол гостей

В эти минуты на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) проходит матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречаются «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 64-й минуте Мохамед Салах оформил дубль, расстреляв ворота «Лидс Юнайтед» с близкого расстояния. «Ливерпуль» очень близок к победе на выезде.

Ранее, на 35-й минуте, Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Трента Александер-Арнольда. На 39-й минуте удвоил преимущество гостей Мохамед Салах. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Луис Синистерра отквитал один мяч, перебросив Алисона после ошибки Конате. На 52-й минуте форвард «Ливерпуля» Жота снова сделал перевес гостей комфортным, забив с линии штрафной в ходе быстрой атаки гостей.

«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх.