«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: Салах оформил дубль, забив четвёртый гол гостей

В эти минуты на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) проходит матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречаются «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 64-й минуте Мохамед Салах оформил дубль, расстреляв ворота «Лидс Юнайтед» с близкого расстояния. «Ливерпуль» очень близок к победе на выезде.
Ранее, на 35-й минуте, Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Трента Александер-Арнольда. На 39-й минуте удвоил преимущество гостей Мохамед Салах. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Луис Синистерра отквитал один мяч, перебросив Алисона после ошибки Конате. На 52-й минуте форвард «Ливерпуля» Жота снова сделал перевес гостей комфортным, забив с линии штрафной в ходе быстрой атаки гостей.
«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх.
- 18 апреля 2023
-
00:16
-
00:14
-
00:08
- 17 апреля 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:38