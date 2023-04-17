«Мальорка» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги

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Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» принимала «Мальорку» на стадионе «Баладиос» в Виго. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в составе «Мальорки» забил Амат Ндиайе на 21-й минуте матча.

Ндиайе открывает счёт встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В концовке матча «Сельта» осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки Уго Мальо.

Матч команд в первом круге также завершился минимальной победой «Мальорки» (1:0). В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Сельта» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 29 матчах. «Мальорка» находится на соседнем, 11-м месте с 37 очками. В следующем туре Ла Лиги «Сельта» сыграет в гостях с мадридским «Реалом», а «Мальорка» примет «Хетафе».