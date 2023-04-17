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«Ливерпуль» с разгромным счётом победил «Лидс» на выезде

«Ливерпуль» с разгромным счётом победил «Лидс» на выезде
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Завершился матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершился со счётом 6:1 в пользу гостей.

На 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Трента Александер-Арнольда. На 39-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество гостей.

В начале второго тайма Луис Синистерра отквитал один мяч, перебросив Алисона после ошибки Конате, но красные быстро вернули комфортный перевес. На 52-й минуте впервые после долгой паузы отличился форвард «Ливерпуля» Жота, забивший с линии штрафной в ходе быстрой атаки гостей.

На 64-й минуте Мохамед Салах оформил дубль, расстреляв ворота «Лидс Юнайтед» с нескольких метров, а на 73-й минуте дубль оформил и Диогу Жота. Форвард «Ливерпуля» в касание замкнул фланговую подачу. Точку в игре поставил вышедший на замену Дарвин Нуньес – форвард реализовал выход один на один с вратарём после проникающей передачи из глубины. Пропустив 11 мячей в двух последних играх, оборона «Лидс Юнайтед» стала худшей в чемпионате Англии.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 35'   0:2 Салах – 39'   1:2 Синистерра – 47'   1:3 Жота – 52'   1:4 Салах – 64'   1:5 Жота – 73'   1:6 Нуньес – 90'

«Лидс Юнайтед» в 31 матче набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В следующем туре «Лидс» сыграет на выезде с «Фулхэмом». «Ливерпуль» идёт восьмым, набрав 47 очков в 30 играх. Отставание от первой четвёрки составляет девять очков.

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