Салах забил семь голов в семи последних матчах АПЛ за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил семь раз за последние семь матчей в чемпионате Англии.
Форвард оформил дубль в выездной игре 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счётом 6:1.
Начиная с 1 марта египтянин также отличился в играх с «Вулверхэмптоном» (1 гол), «Манчестер Юнайтед» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Арсеналом» (1). Салаху не удалось забить только в матчах с «Челси» (0:0) и с «Борнмутом» (0:1). В игре с «вишнями» египтянин не сумел реализовать пенальти. Также Салах сплоховал с «точки» в игре прошлого тура с «Арсеналом» на «Энфилде».
В игре с «Лидсом» впервые за год забил португалец Диогу Жота.
«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа набрала 47 очков в 30 матчах.
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