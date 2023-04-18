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Салах забил семь голов в семи последних матчах АПЛ за «Ливерпуль»

Салах забил семь голов в семи последних матчах АПЛ за «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил семь раз за последние семь матчей в чемпионате Англии.

Форвард оформил дубль в выездной игре 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счётом 6:1.

Начиная с 1 марта египтянин также отличился в играх с «Вулверхэмптоном» (1 гол), «Манчестер Юнайтед» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Арсеналом» (1). Салаху не удалось забить только в матчах с «Челси» (0:0) и с «Борнмутом» (0:1). В игре с «вишнями» египтянин не сумел реализовать пенальти. Также Салах сплоховал с «точки» в игре прошлого тура с «Арсеналом» на «Энфилде».

В игре с «Лидсом» впервые за год забил португалец Диогу Жота.

«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа набрала 47 очков в 30 матчах.

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