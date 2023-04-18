Анчелотти: Кроос — легенда. Уверен, что он завершит карьеру именно в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о будущем полузащитника Тони Крооса в мадридском клубе.

«Кроос — легенда. Он находится в отличном физическом и моральном состоянии. Я уверен, что он хочет завершить свою игровую карьеру в «Реале» и именно здесь он её и завершит», — приводит слова Анчелотти Goal.com.

Ранее испанские СМИ сообщали, что клуб и игрок договорились о пролонгации контракта.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 40 матчах в составе «Реала» во всех турнирах. В этих играх немецкий полузащитник отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Во вторник, 18 апреля, мадридский «Реал» встретится с «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра начнётся в 22:00 мск.