Анчелотти: Кроос — легенда. Уверен, что он завершит карьеру именно в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о будущем полузащитника Тони Крооса в мадридском клубе.
«Кроос — легенда. Он находится в отличном физическом и моральном состоянии. Я уверен, что он хочет завершить свою игровую карьеру в «Реале» и именно здесь он её и завершит», — приводит слова Анчелотти Goal.com.
Ранее испанские СМИ сообщали, что клуб и игрок договорились о пролонгации контракта.
В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 40 матчах в составе «Реала» во всех турнирах. В этих играх немецкий полузащитник отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Во вторник, 18 апреля, мадридский «Реал» встретится с «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра начнётся в 22:00 мск.
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