Пиоли — о Диасе: я был бы рад снова поработать с Браимом в ближайшие годы

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал срок аренды Браима Диаса, истекающий в июне этого года.

«Конечно, я был бы очень рад снова поработать с Браимом в ближайшие годы.

Он сильно совершенствует свои навыки, сейчас он становится действительно важным для нас игроком», – приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В текущем сезоне Браим Диас провёл в составе «Милана» 34 матча во всех турнирах. В этих играх испанец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету 23-летнего футболиста имеется победный гол в противостоянии с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Диас выступает за «Милан» на правах аренды с 2020 года. Ранее сообщалось, что футболист может остаться в «Милане» на постоянной основе.