Марко Матерацци: на месте Шкриньяра я бы остался в «Интере»

Бывший игрок «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал решение защитника Милана Шкриньяра перейти в «ПСЖ» будущим летом.

«Он очень сильный защитник. Не самый лучший, но когда он имеет надёжную страховку, то становится сильным в контексте командной игры. Нельзя забывать, что, когда Шкриньяр пришёл в «Интер», он хорошо играл, усердно работал и сумел изменить мнение Конте о себе. В первый год с Конте он не играл и мог уйти. Но он сильно прибавил, стал фундаментальным игроком и капитаном «Интера».

Я лично на его месте остался бы в «Интере». Я сказал ему во всеуслышание: «Помни, как любили тебя болельщики «Интера», не знаю, будут ли тебя так же любить в Париже. Искренне желаю тебе этого». Но вам просто нужно посмотреть, что происходит с Месси, а ведь он один из лучших игроков в истории», – цитирует Матерацци Canal+.

Напомним, у Шкриньяра летом заканчивается контракт с миланским «Интером» и центральный защитник (28 лет, 21 матч в этом сезоне Серии А) договорился о свободном переходе в «Пари Сен-Жермен».