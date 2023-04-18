Марко Матерацци: на месте Шкриньяра я бы остался в «Интере»

Бывший игрок «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал решение защитника Милана Шкриньяра перейти в «ПСЖ» будущим летом.
«Он очень сильный защитник. Не самый лучший, но когда он имеет надёжную страховку, то становится сильным в контексте командной игры. Нельзя забывать, что, когда Шкриньяр пришёл в «Интер», он хорошо играл, усердно работал и сумел изменить мнение Конте о себе. В первый год с Конте он не играл и мог уйти. Но он сильно прибавил, стал фундаментальным игроком и капитаном «Интера».
Я лично на его месте остался бы в «Интере». Я сказал ему во всеуслышание: «Помни, как любили тебя болельщики «Интера», не знаю, будут ли тебя так же любить в Париже. Искренне желаю тебе этого». Но вам просто нужно посмотреть, что происходит с Месси, а ведь он один из лучших игроков в истории», – цитирует Матерацци Canal+.
Напомним, у Шкриньяра летом заканчивается контракт с миланским «Интером» и центральный защитник (28 лет, 21 матч в этом сезоне Серии А) договорился о свободном переходе в «Пари Сен-Жермен».
- 18 апреля 2023
-
01:21
-
00:58
-
00:56
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:23
-
00:16
-
00:14
-
00:08
- 17 апреля 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18