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«Ньюкасл» следит за Хвичей, Осимхеном, Диаби и Тюрамом

«Ньюкасл» интересуется лидерами «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство хочет летом подписать как сильных игроков из АПЛ, так и качественных футболистов из-за рубежа, добившись баланса в этом вопросе.

Среди участников иностранных чемпионатов выделяются Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах), Мусса Диаби («Байер»), Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен («Наполи»), Габриэль Вейга («Сельта»).

Хотя пока список приоритетных целей не утверждён, констатируется, что «Ньюкасл» изучает игроков намного более высокого уровня, чем год назад.

Главный тренер Эдди Хау хочет, чтобы руководство уделило внимание не столько углублению состава, сколько повышению общего качества.

Среди ключевых позиций, по которым главному скауту Стиву Никсону поручено подготовить шорт-листы до конца сезона, называются правый центральный защитник, левый защитник, два полузащитника и форвард.