Гасперини: потерянные очки? Чемпионат изменился, их теряют все

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничейный исход матча 30-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:1).
«Такие матчи поднимают моральный дух перед новыми битвами, это означает, что мы на правильном пути. В футболе часто решают сантиметры: Жереми Бога и Мурьель упустили отличный шанс вырвать победу. Если бы Мурьель попал в створ, мы, вероятно, выиграли бы матч. А если бы мы выиграли, наши шансы финишировать в четвёрке значительно увеличились бы. Факт остаётся фактом: мы провели хороший матч с отличной командой, которой, несомненно, является «Фиорентина». Мы вот уже 30 туров находимся в лидерской группе, нужно постараться остаться там.
Потерянные очки? К сожалению, так уж устроен чемпионат, и дело не только в нас. Иногда думаешь, что семёрка сильнейших будет доминировать в чемпионате, но у меня ощущение, что команды позади нас часто отбирают очки даже на выезде. За исключением, может быть, «Наполи», всем остальным было трудно играть даже с аутсайдерами, чемпионат изменился, разница между командами стала существенно меньше.
Мы не думаем, что находимся в топе таблицы, но мы были близки к зоне Лиги чемпионов весь год. Ребята доставляют мне удовлетворение своим отношением, лично я очень счастлив. Конечно, нам хотелось бы квалифицироваться в Лигу чемпионов… С другой стороны, многим кажется, что, если не попадёшь в еврокубки, это провал. Это не так. У нас были некоторые проблемы, некоторые трудности с производительностью, но сейчас я доволен тем, как играют Скальвини, Копмейнерс, Лукман, Хёйлунн… Я был бы счастлив, если бы они смогли пробиться в еврокубки. Я уже получил так много комплиментов, что, возможно, пришло время передать их игрокам», – приводит слова Гасперини DAZN.
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