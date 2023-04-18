Жозе Моуринью входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Бразилии, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, Бразильская футбольная конфедерация на данный момент проявляет интерес к наставнику «Реала» Карло Анчелотти, который является основным кандидатом на эту должность. Однако, если им не удастся договориться с итальянским тренером, то у них уже подготовлен шорт-лист, в котором фигурирует имя Моуринью.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

После 30 туров «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 56 очков. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 19 очков.