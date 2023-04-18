Жозе Моуринью входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Бразилии, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.
По данным источника, Бразильская футбольная конфедерация на данный момент проявляет интерес к наставнику «Реала» Карло Анчелотти, который является основным кандидатом на эту должность. Однако, если им не удастся договориться с итальянским тренером, то у них уже подготовлен шорт-лист, в котором фигурирует имя Моуринью.
Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.
После 30 туров «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 56 очков. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 19 очков.
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