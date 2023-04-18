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Юрген Клинсман может возглавить «Тоттенхэм»

Юрген Клинсман может возглавить «Тоттенхэм»
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Немецкий специалист Юрген Клинсман рассматривается на роль главного тренера «Тоттенхэма», сообщает Get German Football News.

Клинсманн уже присутствовал на стадионе «Тоттенхэма» во время матча с «Борнмутом» (2:3) 15 апреля в 31-м туре АПЛ. Специалист пришёл посмотреть на корейского футболиста Сон Хын Мина в действии, но также его тепло встретили на стадионе в перерыве между таймами.

Помимо Клинсманна в шорт-лист «Тоттенхэма» входят: Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн. Кристиан Стеллини является исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Конте.

Антонио Конте покинул клуб во время мартовского международного перерыва. Клинсманн выступал за «шпор», будучи профессиональным игроком. В начале этого года немецкий специалист возглавил сборную Кореи.

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