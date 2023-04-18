Гвардиола считает, что драка Мане и Зане может сплотить «Баварию» перед матчем с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал конфликт между игроками «Баварии» Садио Мане и Лероем Зане.

«Конечно, иногда такие конфликты нужны, чтобы сплотить команду, я в этом уверен. Это будет не слабое место против нас, а сила! Я очень хорошо знаю этот клуб, хорошо представляю их ситуацию перед матчем с «Манчестер Сити». Если бы я был на другой стороне, и мы проиграли 0:3, и не выиграли в матче с «Хоффенхаймом», плюсом ещё были какие-то конфликты, то команда сказала бы, что это для нас финал, мы должны собраться и знаем, что делать», — приводит слова Гвардиолы Sport Bild.

Напомним, Садио Мане ударил по лицу Лероя Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Баварии» с «Манчестер Сити» (0:3).

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля, начало — в 22.00 мск.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: