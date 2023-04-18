Карло Анчелотти прокомментировал своё возможное назначение в сборной Бразилии

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в сборной Бразилии.

«Мне не нравится об этом говорить. Я хотел бы остаться в «Реале», я уже разъяснил это», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Сам 63-летний итальянец заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании. Срок нынешнего контракта итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти: