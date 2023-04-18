Сёмин: Хвиче сложнее, когда нет Осимхена, они помогли друг другу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о спаде «Наполи» и грузинского хавбека команды Хвичи Кварацхелии.

«Не думаю, что Хвича перестал быть загадкой для соперников. Я же, наоборот, считаю, что он выделяется на поле, хорошо играет. Хвича показывает стабильно высокий уровень игры, и у него великолепные показатели. Другое дело, когда нет Осимхена, то ему сложнее. Они помогли друг другу. Надеемся, Виктор скоро заиграет. Наверное, у «Наполи» есть небольшой спад. Возможно, матч с «Миланом» подтвердит, так это или нет», — приводит слова Сёмина Sport24.

Кварацхелия не отличается результативными действиями в четырёх матчах за «Наполи» подряд.

18 апреля «Наполи» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом».

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