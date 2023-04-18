Геннадий Орлов расхвалил Валерия Карпина после ничейного результата с «Зенитом»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился эмоциями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом». Игра завершилась со счётом 0:0.
«У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура. Раньше мне казалось, что дончане играют как-то эпизодами, отрезками. Но сегодня они действовали в одном ключе все 90 минут. Системно. Осипенко прекрасно руководил обороной!
В «Ростове» хватает молодых ребят. Но как они бились против «Зенита! А без страсти не бывает футбола.
Со стратегической точки зрения «Зенит» добился неплохого результата. Не исключаю, что всё может решиться 7 мая, когда питерцы сыграют со «Спартаком». Хотя всё может решиться и раньше», – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».
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