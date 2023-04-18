Первак: футболистам не грех бы узнать, как люди по-серьёзному пашут ради денег

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался об игре футболистов московского клуба, рассказав о практике из прошлого.
«Может быть, как вы говорите, кто-то не уделяет большого внимания «Спартаку». Это чувствуют футболисты. Они не то что брошены, им вовремя платят деньги, но они как-то сами по себе. Играют и играют. «Спартак» может стать винтиком в большом механизме «Лукойла».
Я много лет жил в Челябинске. Если «Трактор» сыграл плохо, его директор Зайцев приводил в сталеплавильный цех хоккеистов, которые там числились кем-то. И чумазые рабочие-сталевары их спрашивали: «Сынок, а чего ты так сыграл? Мы тут работаем, а ты там бегаешь». После этого они частенько выигрывали.
Не грех бы и футболистам «Спартака» узнать, что люди там по-серьёзному пашут, зарабатывая деньги, которые в том числе и как-то тратятся в спорте. Многие не знают и не понимают, что это такое. Они воспринимают «Лукойл» как автозаправочную станцию», — приводит слова Первака «РБ Спорт».
- 18 апреля 2023
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