Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался о признании игрока самым дорогим российским футболистом.

«Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Я субъективен в своих суждениях по поводу своего воспитанника. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Личный рекорд по голам в сезоне — не потолок. Саша постоянно прибавляет. Ещё не до конца раскрыт потенциал. Он в самом зрелом профессиональном возрасте. Если не будет травм, будет играть ещё лет 6-7 минимум. Может ещё больше показывать результативные матчи и радовать нас», – приводит слова Плясунова Sport24.