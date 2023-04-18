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Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком

Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком
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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался о признании игрока самым дорогим российским футболистом.

«Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Я субъективен в своих суждениях по поводу своего воспитанника. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Личный рекорд по голам в сезоне — не потолок. Саша постоянно прибавляет. Ещё не до конца раскрыт потенциал. Он в самом зрелом профессиональном возрасте. Если не будет травм, будет играть ещё лет 6-7 минимум. Может ещё больше показывать результативные матчи и радовать нас», – приводит слова Плясунова Sport24.

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