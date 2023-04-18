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Шевченко — о поддержке Украины на Западе: сейчас о нас меньше пишут, ищем другие форматы

Шевченко — о поддержке Украины на Западе: сейчас о нас меньше пишут, ищем другие форматы
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о том, как нужно привлекать внимание мира к ситуации в Украине с целью получения различного рода помощи.

«Именно итальянцы приучили меня к благотворительности. Здесь это прошито на уровне ДНК. Поэтому я очень хорошо понимаю, как нам действовать, как собирать помощь. Во время первой волны внимания в течение 2-3 месяцев пожертвования шли сами, потому что люди постоянно видели Украину в новостях.

Сейчас о нас меньше пишут, и нужно искать другие форматы. Большие ивенты, футбольные матчи, концерты — любые мероприятия, чтобы совместить отдых и возможность сделать хорошее дело», — приводит слова Андрея Шевченко Vogue.

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