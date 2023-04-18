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Салах — рекордсмен АПЛ по количеству голов левой ногой

Салах — рекордсмен АПЛ по количеству голов левой ногой
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Вчера завершился матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и закончился со счётом 6:1 в пользу гостей.

Дублем в составе победителей отметился египетский нападающий Мохамед Салах. Оба мяча футболист забил левой ногой. Таким образом, на счету египтянина в английской Премьер-лиге 107 голов, забитых левой ногой. Он является рекордсменом турнира по данному показателю. Никто в истории лиги не забил левой ногой больше голов, чем Салах, сообщает Anything Liverpool.

Напомним, начиная с 1 марта египтянин также отличился в играх с «Вулверхэмптоном» (1 гол), «Манчестер Юнайтед» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Арсеналом» (1). Салаху не удалось забить только в матчах с «Челси» (0:0) и с «Борнмутом» (0:1). В игре с «вишнями» египтянин не сумел реализовать пенальти. Также Салах сплоховал с «точки» в игре прошлого тура с «Арсеналом» на «Энфилде».

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