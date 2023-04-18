Арбитр Федотов оценил удаление двоих футболистов «Спартака» в матче с «Торпедо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об удалении двоих футболистов «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо».
«На 68-й минуте Шадыханов правильно показал вторую жёлтую карточку Литвинову. Игрок «Спартака» стелился в подкате, пытаясь сыграть в мяч, и не успел. Соперник стремился через него перепрыгнуть, но произошёл контакт — сначала левой ноги с телом, а потом правой с плечом и головой.
Теперь о втором удалении у «Спартака». Футболисты должны знать, что все эти похлопывания — это тоже жёлтые карточки. Проблема в том, что кто-то за такое наказывает, а кто-то нет. Департамент должен донести это до судей — пускай либо все показывают карточки, либо никто. Иначе получается некрасиво, и у клубов появляются вопросы. А так, Шадыханов правильно разобрался. Мартинс проявил неуважение к арбитрам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 18 апреля 2023
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