Арбитр Федотов оценил удаление двоих футболистов «Спартака» в матче с «Торпедо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об удалении двоих футболистов «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо».

«На 68-й минуте Шадыханов правильно показал вторую жёлтую карточку Литвинову. Игрок «Спартака» стелился в подкате, пытаясь сыграть в мяч, и не успел. Соперник стремился через него перепрыгнуть, но произошёл контакт — сначала левой ноги с телом, а потом правой с плечом и головой.

Теперь о втором удалении у «Спартака». Футболисты должны знать, что все эти похлопывания — это тоже жёлтые карточки. Проблема в том, что кто-то за такое наказывает, а кто-то нет. Департамент должен донести это до судей — пускай либо все показывают карточки, либо никто. Иначе получается некрасиво, и у клубов появляются вопросы. А так, Шадыханов правильно разобрался. Мартинс проявил неуважение к арбитрам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.