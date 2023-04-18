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Тренер «Оренбурга» Личка — о Дзюбе: делает свою работу хорошо, важный игрок для «Локо»

Тренер «Оренбурга» Личка — о Дзюбе: делает свою работу хорошо, важный игрок для «Локо»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе после матча команд (1:4) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Он вернулся в Российскую Премьер-Лигу, находится на хорошей волне, забивает. Это очень важный игрок для «Локомотива»: он может отдавать и голевые передачи, Артём делает свою работу хорошо», — cказал Личка в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

34-летний Дзюба начал сезон в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Он покинул его в ноябре 2022 года и до февраля следующего года находился без команды. Затем форвард подписал контракт до конца сезона с «Локомотивом», где в восьми матчах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В матче с «Оренбургом» Дзюба трижды отдавал голевые передачи партнёрам.

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