Тренер «Оренбурга» Личка объяснил причины разгромного поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:4) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Почему не получилось традиционное мощное начало в матче с «Локомотивом»? Каждая команда, приезжающая в Оренбург, готовится к нашей встрече, интенсивной игре. Мы начали матч хорошо: в первые 15-20 минут «Оренбург» тоже мог забить два-три гола.

Проиграли 1:4. Те, кто не смотрел матч, могут сказать из-за большого счёта, что «Оренбурга» вообще не было на поле, а «Локомотив» — команда иного уровня. Хочу сказать, что ребята показали качественную игру, но нас подвела реализация. У «Локомотива» три первых удара в створ — три гола. У нас было много хороших моментов, но мы их не реализовали», — сказал Личка в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.