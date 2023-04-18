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Непомнящий: гегемония «Зенита» не оказывает плохого влияния на РПЛ — клуб не мешает

Непомнящий: гегемония «Зенита» не оказывает плохого влияния на РПЛ — клуб не мешает
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о гегемонии «Зенита».

«Борьба в чемпионате идёт. Но для меня было давно ясно, что «Зенит» — чемпион. Но лига будет интересна до конца. Признаю, что спортивный уровень не самый высокий, но в каждом матче полно неожиданностей.

Гегемония «Зенита» не оказывает плохого влияния на РПЛ — не только в России такое. Многолетние чемпионы наблюдаются во многих странах, но это же никого не коробит. Это не может быть отрицательным фактором. Да, «Зенит» собрал хороший состав, но зато остальные бьются. В последнем туре, например, молодые ребята из «Ростова» выглядели вполне достойно, прибавляют на этом фоне. Каждый матч с «Зенитом» для остальных тренеров — проверка на профпригодность. Такой клуб не мешает», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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