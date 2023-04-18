Пиоли: было бы ошибкой защищать преимущество в один мяч в ответном матче с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Наполи». Специалист отметил, что «россонери» не будут играть на сохранение преимущества в один мяч, добытого в первой встрече.
«Конечно, было бы ошибкой сосредотачиваться на защите лидерства. «Наполи» давно не проигрывал дома в Лиге чемпионов, они забивают в среднем по три-четыре гола, играя против таких команд, как «Ливерпуль», «Аякс», «Рейнджерс» и «Айнтрахт». У нас лишь минимальное преимущество, мы должны играть в свою игру. Я думаю, мы очень хорошо играем с мячом. Это будет важным элементом.
И мы, и «Наполи» создавали много моментов и проблем друг другу. Выиграет тот, кто больше реализует. «Наполи» начал игру на «Сан-Сиро» намного сильнее нас, так что это хороший урок для нас», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Первый матч завершился победой «Милана» 1:0. Ответная встреча пройдёт завтра, 19 апреля.
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