Евгений Алдонин об интриге в РПЛ: «Спартак» ожил, и все выдали желаемое за действительное

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что «Спартак» навязал «Зениту» ложную конкуренцию в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.

«Уже никто не говорит, что «Зенит» может кто-то догнать. «Зенит» может проиграть чемпионат сам себе, но даже в это я не верю. Чемпионат ещё не закончился, но отрыв внушительный. Если бы «Ростов» победил, то, возможно, была бы хоть какая-то интрига.

Не знаю календарь последних матчей, но догнать «Зенит» невозможно. Расстроило, что «Спартак» сразу же убил интригу? «Спартак» ожил, поэтому все сразу начали говорить про интригу. Но просто выдали желаемое за действительное.

Чемпионат достаточно сложный, и все теряют очки. Есть лидер чемпионата, который теряет очки гораздо реже других. «Зенит» на порядок сильнее ближайших конкурентов — это показывает турнирная таблица», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.