Чемпион мира Лисандро Мартинес перенёс операцию, он пропустит оставшуюся часть сезона
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес успешно перенёс операцию из-за перелома плюсневой кости. 25-летний футболист пропустит оставшуюся часть сезона.
Фото: Соцсети Мартинеса
Напомним, перелом аргентинец получил по ходу первого матча с «Севильей» (2:2) в четвертьфинале Лиги Европы. Из-за восстановления Мартинес пропустит не менее 10 матчей: их число может увеличиться в зависимости от выступлений «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы и Кубке Англии.
Лисандро Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, когда перешёл из «Аякса». В 45 матчах за команду на его счету один мяч. В декабре Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
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