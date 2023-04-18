«Отдайте всё, что можете отдать». Кэхилл — игрокам «Челси» перед ответной игрой с «Реалом»

Бывший защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл оставил послание действующим игрокам «аристократов» перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Экс-футболист призвал синих отдать все свои силы ради победы.

«Какое бы послание я оставил игрокам «Челси»? Вы должны выйти на поле и выложиться по полной, чего бы это ни стоило. Пытаться управлять игрой до конца матча. Если вы будете продолжать так всю игру, то сможете после неё посмотреть в зеркало и сказать: «Я сделал всё, что мог». Оставьте всё на поле и отдайте всё, что вы можете отдать», — приводит слова Кэхилла Mirror.

Первый матч в Мадриде завершился победой «Реала» 2:0. Ответная встреча пройдёт сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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