Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отдайте всё, что можете отдать». Кэхилл — игрокам «Челси» перед ответной игрой с «Реалом»

«Отдайте всё, что можете отдать». Кэхилл — игрокам «Челси» перед ответной игрой с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл оставил послание действующим игрокам «аристократов» перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Экс-футболист призвал синих отдать все свои силы ради победы.

«Какое бы послание я оставил игрокам «Челси»? Вы должны выйти на поле и выложиться по полной, чего бы это ни стоило. Пытаться управлять игрой до конца матча. Если вы будете продолжать так всю игру, то сможете после неё посмотреть в зеркало и сказать: «Я сделал всё, что мог». Оставьте всё на поле и отдайте всё, что вы можете отдать», — приводит слова Кэхилла Mirror.

Первый матч в Мадриде завершился победой «Реала» 2:0. Ответная встреча пройдёт сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
У Мудрика будет шанс! Украинец может помочь «Челси» в матче с «Реалом»
У Мудрика будет шанс! Украинец может помочь «Челси» в матче с «Реалом»

Кто может покинуть «Челси»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023