Леонид Слуцкий отметил прогресс в игре «Химок» с приходом Андрея Талалаева

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил последний матч «Химок», который cтал первым для главного тренера Андрея Талалаева. Подмосковная команда сыграла вничью на выезде с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Химки» выглядели лучше, чем в предыдущем туре. «Крылья» играли с преимуществом и имели моменты, но «Химки» были организованы принципиально иным образом. Сыграть в Самаре против играющих «Крыльев» и не пропустить — хороший шаг. «Химкам» вряд ли поможет одно очко, но с учётом потери очков «Факелом» — шаг вперёд», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
«Химки» набрали 14 очков и занимают в турнирной таблице предпоследнее место. В следующем туре команда сыграет с «Торпедо», занимающим последнее место (13 очков). Отметим, что в матче будут отсутствовать главные тренеры обеих команд: Андрей Талалаев и Жозеп Клотет были удалены в прошлом туре.
- 18 апреля 2023
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