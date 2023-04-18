Осимхен может перейти в «Баварию», его девушка хочет возвращения в Германию — Sport1
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Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассмотрит вариант перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport1.
По информации источника, переход в «Баварию» привлекает нигерийца по спортивным и личным причинам. Девушка Осимхена родилась и выросла в Германии. Она хотела бы вернуться в родную страну, а сам футболист может рассмотреть вариант возвращения в Бундеслигу.
Препятствием для «Баварии» является потенциальная цена нападающего в € 100 млн. Футболистом также интересуются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые уже связывались с представителями Осимхена.
Осимхен забил 25 голов и сделал пять результативных передач в 30 сыгранных матчах за «Наполи» в текущем сезоне.
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