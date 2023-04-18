Иван Обляков: даю 90% на то, что «Зенит» станет чемпионом России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что с вероятностью в 90% «Зенит» защитит своё чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Матч «Ростов» — «Зенит» был последней интригой в чемпионской гонке? У «Зенита» преимущество в девять очков над «Ростовом», в 11 – над ЦСКА. Будет тяжело. Загадывать не буду, но «Зенит» — большой фаворит. Дам 90% на то, что он станет чемпионом», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

До окончания чемпионата России командам осталось провести семь матчей. «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место с 55 очками. На второй строчке расположился «Ростов» (46), третий — «Спартак» (45). ЦСКА же располагается на четвёртой позиции: у команды 44 очка в 23 матчах РПЛ.