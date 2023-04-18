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Санетти: матч с «Бенфикой» станет определяющим для будущего «Интера»

Санетти: матч с «Бенфикой» станет определяющим для будущего «Интера»
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Бывший аргентинский защитник миланского «Интера» Хавьер Санетти высказался о сезоне «нерадзурри», заявив, что ответный матч с лиссабонской «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов станет определяющим для будущего итальянской команды.

«В этом году «Интер» силён и показывает высокую интенсивность. Матч с «Бенфикой» станет определяющим для будущего. Проблемы в чемпионате Италии? Вопросы к психологии игроков, я не могу объяснить разницу между их выступлениями в чемпионате и Лиге чемпионов. Лукаку всё ещё продолжает восстанавливаться после травмы», — приводит слова Санетти журналист Николо Скира в своём «твиттере».

«Интер» выиграл первый матч в Лиссабоне 2:0. Ответная встреча пройдёт в Милане завтра, 19 апреля.

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